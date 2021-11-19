Почему водители массово устанавливают на авто номера без российского флага

Государственный регистрационный знак в России давно установленного образца: буква, три цифры, две буквы, а дальше отдельный квадратик, прошу прощения, чаще встречается уже прямоугольничек, в котором располагается индекс региона, под которым неизменные RUS и триколор. А вот с последним, с флагом, в последнее время происходят странные пертурбации: на дорогах все больше машин, на госномерах которых флага нет. Причем нет «с рождения» — «рус» написано строго посередине. Это что за самодеятельность и почему гаишники пропускают подобное без штрафа?

На традиционные вопросы «как» и «зачем» будем отвечать по порядку. Заказать госномер без госфлага можно в любой мастерской, кои в изобилии водятся вокруг любого мототрер. Лень ехать — покупаем через интернет, они еще и привезут. И никакого нарушения закона в этом нет: согласно ГОСТ Р 50577−2018, регламентирующего внешний вид государственного регистрационного знака, есть пункт 3.4 в котором черным по белому дословно сказано: «На регистрационных знаках типов 1—4, 4А, 4Б, 15, 19, 23—28 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации».

Далее идет примечание, в котором описано, как и в каких цветах должен быть флаг. Но ударение — на слово «допускается». Фактически, он там совсем не обязателен, а его отсутствие нарушением не является. В отличии, например, от надписи RUS, которая согласно тому же ГОСТу и тому же пункту там быть должна.