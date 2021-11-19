Почему водители массово устанавливают на авто номера без российского флага

Государственный регистрационный знак в России давно установленного образца: буква, три цифры, две буквы, а дальше отдельный квадратик, прошу прощения, чаще встречается уже прямоугольничек, в котором располагается индекс региона, под которым неизменные RUS и триколор. А вот с последним, с флагом, в последнее время происходят странные пертурбации: на дорогах все больше машин, на госномерах которых флага нет. Причем нет «с рождения» — «рус» написано строго посередине. Это что за самодеятельность и почему гаишники пропускают подобное без штрафа?
На традиционные вопросы «как» и «зачем» будем отвечать по порядку. Заказать госномер без госфлага можно в любой мастерской, кои в изобилии водятся вокруг любого мототрер. Лень ехать — покупаем через интернет, они еще и привезут. И никакого нарушения закона в этом нет: согласно ГОСТ Р 50577−2018, регламентирующего внешний вид государственного регистрационного знака, есть пункт 3.4 в котором черным по белому дословно сказано: «На регистрационных знаках типов 1—4, 4А, 4Б, 15, 19, 23—28 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации».
Далее идет примечание, в котором описано, как и в каких цветах должен быть флаг. Но ударение — на слово «допускается». Фактически, он там совсем не обязателен, а его отсутствие нарушением не является. В отличии, например, от надписи RUS, которая согласно тому же ГОСТу и тому же пункту там быть должна.
С «как» разобрались, переходим к «зачем». Самый простой ответ — чтобы выделиться. Он же — самый честный. Потому что все истории про «не читает камера», «не останавливает гаишник», «уважают в потоке», «боятся в очереди в МакДоналдс» и прочие — не более, чем выдумка и оправдание. Все, что видит человеческий глаз, видит и камера. И она в состоянии считать номерной знак, если там нет триколора. Гаишнику тоже все равно у кого какой номер.
Более того, желание выделиться привлечет только больше внимания служителей закона, и, как следствие, станет причиной частых остановок. Ну а среди коллег по потоку куда больше котирует человеческая манера управления автомобилем и видеорегистратор на лобовом стекле — у двух этих параметров куда больше шансов стать доводом в сложной ситуации.
Так что отказ от государственного флага на номерном знаке есть ни что иное, как желание строгости и минимализма, стремление сделать свой автомобиль еще более аккуратным и лаконичным. Своеобразный, но вместе с тем, абсолютно законный «тюнинг». И ничего более.