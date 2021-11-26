Hyundai Tucson разжился «семейной» и «стильной» комплектациями

В «семейной» комплектации Family Plus кроссовер оборудован шестью подушками безопасности, светодиодными фарами, подогревом лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, двухзонным климат-контролем, а также продвинутой мультимедийной системой. Дополняют набор камера заднего вида, задний парктроник и 17-дюймовые колеса.

Рекомендованная розничная цена автомобиля такого «Туссана» — 2 544 000 рублей. Единственная возможная версия — со 186-сильным двухлитровым турбодизелем, 8-ступенчатым «автоматом» и системой интеллектуального полного привода.

С этим же набором агрегатов также будет предлагаться и другая новая комплектация — Lifestyle Plus за 2 764 000 ₽. В этой версии присутствуют сиденья с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи и возможностью выбора одного из четырех цветов.

Кроме того, покупателоь получит цифровую приборную панель, аудиосистему премиум-класса KRELL (с 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем), электронный селектор коробки передач, контурную подсветку салона и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» недавно провел длительный тест Hyundai Tucson. Во время «лонга» нам, наконец, удалось выяснить, чем же новый кроссовер уделывает даже японских конкурентов