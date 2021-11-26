Hyundai Tucson разжился «семейной» и «стильной» комплектациями

Фото производителя.
Hyundai Tucson четвертого поколения стал доступен для заказа в двух новых комплектациях — Family Plus и Lifestyle Plus. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинки отличаются целым рядом полезных опций и поддержкой современных телематических сервисов Bluelink.
Алексей Кованов

В «семейной» комплектации Family Plus кроссовер оборудован шестью подушками безопасности, светодиодными фарами, подогревом лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, двухзонным климат-контролем, а также продвинутой мультимедийной системой. Дополняют набор камера заднего вида, задний парктроник и 17-дюймовые колеса.

Рекомендованная розничная цена автомобиля такого «Туссана» — 2 544 000 рублей. Единственная возможная версия — со 186-сильным двухлитровым турбодизелем, 8-ступенчатым «автоматом» и системой интеллектуального полного привода.

С этим же набором агрегатов также будет предлагаться и другая новая комплектация — Lifestyle Plus за 2 764 000 ₽. В этой версии присутствуют сиденья с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи и возможностью выбора одного из четырех цветов.

Кроме того, покупателоь получит цифровую приборную панель, аудиосистему премиум-класса KRELL (с 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем), электронный селектор коробки передач, контурную подсветку салона и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» недавно провел длительный тест Hyundai Tucson. Во время «лонга» нам, наконец, удалось выяснить, чем же новый кроссовер уделывает даже японских конкурентов

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
26 ноября 2021
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