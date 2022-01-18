Хорошо «упакованный» Volkswagen Polo теперь стоит 1 500 000 рублей

Вообще, с января наступившего года российский Volkswagen довольно серьезно повысил цены на свои авто. Тот самый Polo прибавил от 30 000 до 35 000 «целковых». На 62 000 ₽ во всех версиях подорожал компактный кроссовер Taos, а среднеразмерный кроссовер Tiguan стал дороже на 70 000—80 000 рублей. У остальных моделей размер подорожания вообще исчисляется сотнями тысяч рублей.

Так что покупка «недорогого», как его изначально позиционировали, «паркетника» Volkswagen Taos облегчит кошелек минимум на 1 816 900 ₽, а за Volkswagen Tiguan дилер попросит минимум 2 129 900 ₽. Притом надо понимать, что это — рекомендованный дилерские цены, по которым приоброести машину сейчас просто нельзя.

Между тем, в первых числах января, пока сограждане доедали недоеденное и допивали недопитое, большинство автопроизводителей бросились переписывать прайс-листы. Портал «АвтоВзгляд» решил перечислить некоторые модели, которые успели обновить свои ценники.