В Россию приехал Mercedes-Maybach «для бедных»

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Mercedes-Benz представил на отечественном рынке недорогой (по меркам модели) Maybach S-Class. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

В России стал возможен заказ самой доступной версии седана Mercedes-Benz Maybach S-Class — в комплектации S450 4Matic. Под капотом модели установлен 367-сильный «гибрид». Силовая установка состоит из 3-литрового бензинового турбированного движка, сопряженного со стартер-генератором.

В трансмиссии Maybach применен 9-ступенчатый «автомат» и полный привод. «Бюджетный» Mercedes-Maybach S450 4Matic получил относительно скромную базовую комплектацию и сокращенный список возможных опций. Ценники на «майбах для бедных» стартуют с отметки 16,7 млн. рублей.

авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент
24 января 2022
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