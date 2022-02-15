Новейший кроссовер Lexus NX прибыл к российским дилерам

Пока российским потребителям доступны только мощные версии кроссовера: NX250 и NX350. Первая располагает 199-сильным мотором, а вторая — двигателем отдачей 279 сил. Привод — полный, а коробка передач — только восьмиступенчатый «автомат».

Цены таковы. В базовой комплектации Comfort Lexus NX 250 стоит от от 4 106 000 рублей. Для него.доступны мультимедийная система нового поколения, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения.

Lexus NX 350 будет представлен в богатых комплектациях Premium и Luxury, притом обе дополнены пакетом оснащения F SPORT, в который входят оригинальные бамперы, 20-дюймовые колеса, спортивные сиденья, а также черные вставки, украшающие интерьер.

Комплектация Lexus NX 350 F SPORT Premium получила электропривод передних кресел, электропривод багажной двери и продвинутую систему помощи водителю в избежании столкновений. Но стоимость такой машины начинается от немалых 5 637 000 рублей.

Добавим, что новое поколение японского SUV — потенциальный бестселлер в своем сегменте! Со сменой генерации он стал умнее и краше, а заодно и приветливее к своим владельцам. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал японского «премиала» и готов поделиться впечатлениями.