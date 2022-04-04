Россияне судорожно расхватывают «премиальные» кроссоверы Geely Tugella

По итогам первого весеннего месяца 2022 года официальными дилеры марки Geely передали клиентам 1 492 автомобиля. Локомотивом продаж оказался вышеупомянутый купе-кроссовер Geely Tugella — за него рублем проголосовали 553 российских покупателя.

Вторым по популярности стал преднеприводный кроссовер Geely Coolray, который выбрали 497 человек. А замкнул тройку продуктовой линейки китайской марки семейный Geely Atlas Pro, сумевший привлечь 408 человек.

Кстати, в скором времени гамма китайского бренда расширится за счет флагманского «паркетника» Monjaro. Недавно этот автомобиль прошел суровую проверку российскими «северами». Кроме того, на радость поклонникам «поднебесных» автомобилей компания Geely привезла в Белоруссию бизнес-седан Preface. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, для чего и зачем.