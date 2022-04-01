В каких автомобилях можно «убить» АКП, меняя масло строго по регламенту

Как и любой механизм, АКП требует время от времени технического обслуживания. Например, замены, как принято говорить в среде автомобилистов, «масла» в ней. На самом деле, конечно же, никакое в ней масло не плещется. Речь идет о рабочей жидкости, называемой иначе ATF (automatic transmission fluid). Конструкция другого типа трансмиссии, вариаторной, никакого отношения к классической гидротрансформаторной АКП не имеет, однако очень часто ее тоже зовут «автоматом». Раз в распоряжении водителя машины только две педали, значит коробка — «автомат»!

Что в вариаторе, что в «гидромеханике» трудится специальная трансмиссионнаяя жидкость, не являющая в полном смысле этого слова «маслом». Существует третий тип «автоматических» трансмиссий — роботизированные. Некоторые из них, например, широко распространенная в машинах, выпускаемых компаниями, входящими в группу Volkswagen: DSG тоже требует замены масла.

К чему все это мы рассказываем? Дело в том, что в любом «автомате» — и в «вариаторе», и в DSG, и в гидротрансформаторной КП есть трущиеся части. В процессе их работы неизбежно появляются продукты износа. Если их вовремя не удалять из «масла», они могут засорять каналы, ускорять износ трущихся частей и всячески снижать ресурс трансмиссии.