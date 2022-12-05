В России начались продажи Geely Coolray в новой комплектации Link

Фото "АвтоВзгляд"
Новая версия популярного в России китайского SUV стала заметно умнее и технологичнее. По сути, автомобилю добавили новый софт, который дает возможность водителю управлять рядом функций дистанционно, через мобильное приложение. Технология не новая, но довольно полезная.
Виктор Васильев

Например, владелец теперь может на расстоянии контролировать состояние ряда систем, следить за местонахождением своего «Кулрея» и управлять его функционалом.

Для этого достаточно скачать и установить на смартфон мобильное приложение G-LINK. Оно позволяет, скажем, из дома запустить и заглушить двигатель, настроить систему автозапуска по времени, включить и отключить сигнализацию, а также отследить геолокацию и передвижение автомобиля.

Есть возможность просмотра истории событий — поездок и маршрутов следования. Можно даже увидеть, что у кроссовера не закрыт капот или одна из дверей. Дополнительный плюс — активация Push-уведомлений. Они, в частности, помогут быстро отреагировать в случае посягательства на «железного коня» со стороны угонщиков.

Geely Coolray Link предлагают в России с турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 150 сил, который сопряжен с 7-ступенчатым «роботом». Рекомендуемая розничная цена — от 2 073 990 рублей с учетом действующих спецпредложений.

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5 декабря 2022
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