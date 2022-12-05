В России начались продажи Geely Coolray в новой комплектации Link

Например, владелец теперь может на расстоянии контролировать состояние ряда систем, следить за местонахождением своего «Кулрея» и управлять его функционалом.

Для этого достаточно скачать и установить на смартфон мобильное приложение G-LINK. Оно позволяет, скажем, из дома запустить и заглушить двигатель, настроить систему автозапуска по времени, включить и отключить сигнализацию, а также отследить геолокацию и передвижение автомобиля.

Есть возможность просмотра истории событий — поездок и маршрутов следования. Можно даже увидеть, что у кроссовера не закрыт капот или одна из дверей. Дополнительный плюс — активация Push-уведомлений. Они, в частности, помогут быстро отреагировать в случае посягательства на «железного коня» со стороны угонщиков.

Geely Coolray Link предлагают в России с турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 150 сил, который сопряжен с 7-ступенчатым «роботом». Рекомендуемая розничная цена — от 2 073 990 рублей с учетом действующих спецпредложений.