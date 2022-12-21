В России появился кроссовер Haval Monster

Haval Monster — первая модель бренда с новым подходом к дизайну. Кроссовер получил сглаженные формы кузова, «двухэтажную» головную оптику, крупную решетку радиатора и выдвижные ручки дверей.

В основе новинки — модульная платформа L. E. M. O. N., на которой уже создан ряд моделей Haval и Wey. Длина «Монстра» составляет 4780 мм, ширина — 1890 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм. Получается, что он чуть крупнее Haval F7.

В распоряжении водителя — виртуальная панель приборов, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, климат-контроль, электрорегулировки кресел и другое оборудование.

Цена переднеприводного «Монстра» с 1,5-литровым мотором отдачей 184 л. с. начинается от 2 200 000 рублей, а полноприводная модификация с 2-литровым агрегатом мощностью 224 л. с. обойдется в 3 000 000 рублей. В пару к моторам приставлен 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что ранее дилеры стали завозить к нам в обход официального представительства и новый кроссовер Haval H6.