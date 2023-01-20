Кроссовер Volkswagen Tharu приехал в Россию

Модель базируется на платформе MQB и представляет собой немного доработанную Skoda Karoq для рынка КНР. То есть это вариант «лонг», потому по размерам машина схожа с «Тигуаном». Длина «Тару» — 4453 мм, ширина — 1841 мм, а размер колесной базы составляет 2680 мм.

Дизайн салона не повторяет «шкодовский», хотя виртуальная «приборка» диагональю 10,2 дюйма такая же. В списке опций есть двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, премиальная аудиосистема, адаптивный круиз-контроль и другое оборудование. Набор силовых агрегатов представлен турбомоторами объемом 1,4 (150 л. с.) и 2 литра (186 л. с.). Оба спарены с 7-ступенчатыми «роботами».

По информации «Российской газеты», цена на автомобиль в России может доходить до 3 000 000 рублей.