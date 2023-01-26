Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro получил новую «роскошную» версию

Фото: Chery
Российские дилеры Chery приступили к приему заказов на кроссовер Tiggo 4 Pro в новой комплектации Ultimate. Это — самая дорогая версия в линейке модели. Она подразумевает 18-дюймовые колесные диски, желтые акценты отделки экстерьера и массу электронных ассистентов.
Кристина Извекова

В частности, Chery Tiggo 4 Pro в топовом исполнении Ultimate может похвастать адаптивным круиз-контролем, системой автономного экстренного торможения, а также комплексом электронных помощников ADAS. Он включает мониторинг слепых зон, функции предупреждений о сходе с полосы и о возможном столкновении, ассистента при выезде с парковки задним ходом и систему автоматического переключения дальнего света на ближний.

Кроме того, покупатель может рассчитывать на светодиодную оптику, бесключевой доступ в салон и запуск мотора кнопкой, электронный «ручник» с функцией AutoHold, панорамный люк, систему кругового обзора, полный «зимний» пакет, шесть подушек безопасности (в предыдущих версиях — четыре), датчик давления и температуры в шинах, цифровую «приборку» и мультимедийку с тачскрином на 10,25 дюймов.

Что же до силовых агрегатов, то кроссоверу Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Ultimate положен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и вариатор CTV9. Привод — только передний. А просят за новинку от 2,5 млн. рублей. Хотя воспользовавшись специальными предложениями, ценник можно «срезать» еще на несколько сотен тысяч.

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26 января 2023
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