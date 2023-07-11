Все зависит от скидок: сколько будет стоить в России Exeed RX

В одном столичном ДЦ нам подтвердили, что стартовая цена Exeed RX в старшем исполнении «Платинум» составит 5 350 000 рублей, подчеркнув, что это — рекомендованный прайс, который можно будет опустить скидами по программам Trade In и автокредитования. Но вот насколько именно «подешевеет» машина, если воспользоваться дополнительными инструментами, менеджер не говорит — якобы размеры бонусов определят лишь к концу июля.
Во втором салоне назвали цену в 5 300 000 целковых, которая с Trade In и кредитом опускается до 4,5 — 5 млн. рублей. В третьем — «примерно 5 100 000 — 5 200 000, если брать займ в партнерском банке». Что же касается суммы, необходимой для бронирования машины, то последний дилер попросил 16 000 «деревянных», два других — по 50 000.
Сроки у всех плюс-минус одинаковые: «пощупать» кроссовер в шоу-руме и пройти тест-драйв можно будет уже в 20-х числах июля, а первые клиентские авто приедут в конце этого месяца или в начале следующего.
В российском представительстве Exeed комментировать «слитые» цены отказались, сообщив лишь, что официально прайс-листы опубликуют 27 июля.
Напомним, что Exeed RX будет продаваться у нас в единственной модификации с 249-сильным двигателем, семиступенчатым «роботом» и системой полного привода. Комплектации предложат две: помимо упомянутого «Платинума», будет еще одна менее богатая версия. Но подробности о ней появятся позже.