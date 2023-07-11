Все зависит от скидок: сколько будет стоить в России Exeed RX

В одном столичном ДЦ нам подтвердили, что стартовая цена Exeed RX в старшем исполнении «Платинум» составит 5 350 000 рублей, подчеркнув, что это — рекомендованный прайс, который можно будет опустить скидами по программам Trade In и автокредитования. Но вот насколько именно «подешевеет» машина, если воспользоваться дополнительными инструментами, менеджер не говорит — якобы размеры бонусов определят лишь к концу июля.

Во втором салоне назвали цену в 5 300 000 целковых, которая с Trade In и кредитом опускается до 4,5 — 5 млн. рублей. В третьем — «примерно 5 100 000 — 5 200 000, если брать займ в партнерском банке». Что же касается суммы, необходимой для бронирования машины, то последний дилер попросил 16 000 «деревянных», два других — по 50 000.