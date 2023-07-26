В России подняли цены на автомобили Omoda

«Китайцы» во всех исполнениях прибавили по 50 000 рублей. Так, кроссовер Omoda C5 теперь можно купить минимум за 2 559 900 рублей. Напомним, что эту модель на российском рынке предлагают с двумя моторами и разными типами привода, а количество комплектаций достигает пяти.

Седан S5 доступен с двумя агрегатами рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 113 и 147 л. с. В пару к ним приставлен вариатор. Цена четырехдверки начинается от 2 209 900 целковых.

Вероятно, подорожание связано с двумя факторами — повышением с 1 августа 2023 года утилизационного сбора и ослаблением курса рубля. Из-за этого на прошедшей 19 июля пресс-конференции РОАД глава ассоциации Алексей Подщеколдин спрогнозировал увеличение цен на новые автомобили, ввозимые в страну официально, на 5–10%. Похоже, прогноз сбывается.

Кстати, недавно стало известно, что ценники пересматривают и такие бренды, как Haval и Tank.