Как с помощью обычной скрепки провести диагностику автомобиля

Типичный случай из практики: в поездке вентилятор охлаждения двигателя перестал запускаться по какой-то неизвестной причине. Однако когда «железный конь» наезжает на кочку или водитель сам трогает лопасти рукой, «охладитель» вдруг оживает. Неприятно, а еще чревато перегревом силового агрегата. Надо решать проблему, причем как можно быстрее.

Для этого открываем капот и смотрим на блок реле и предохранителей. Сначала надо проверить работоспособность «карлссона». Для этого не нужно никаких специальных приспособлений вроде мультиметров. А их у нас и нет. Достаточно обычной скрепки. Смотрим на обратную сторону крышки блока предохранителей. Там есть схема, по которой можно понять, какие реле отвечают за работу вентилятора. Как правило, их два — для первой и второй скоростей.

Далее вынимаем одно из реле и замыкаем его контакты. Делается это именно с помощью обычной скрепки. Но чтобы в процессе не ударило током, всю операцию проводим в перчатках. Если лопасти крутятся лишь в одном случае, значит, соответственно, одно из наших реле нужно менять. Такая замена не станет проблемой, ведь у многих машин есть запас данной мелочевки.