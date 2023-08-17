Бывший офис Mercedes-Benz в России начал торговать китайскими кроссоверами

На официальном сайте уже появились кроссоверы AITO M5 и M7, за которые просят 6 850 000 и 7 400 000 рублей соответственно. Оба автомобиля представляют собой гибридные SUV, созданные Huawei и Seres, принадлежащей машиностроительному концерну Sokon Industry Group.

ДВС у них не имеет прямой связи с колесами, а используется лишь в качестве генератора. Такое решение мы уже видели на многих китайских гибридах BYD и Skywell. «Пятерка» по размерам схожа с Jaguar F-Pace или Genesis GV70, а M7 — с Volvo XC90. Силовые агрегаты выдают 428 и 449 л. с., а запас хода доходит до 1200 км.

Еще одним брендом в портфеле «МБ Рус» станет LiXiang с кроссоверами Li7, Li8 и Li9. Прием заказов на машины откроют в сентябре. Все они также оснащены гибридными силовыми установками. Например, под капотом Li8 работает 1,5-литровый бензиновый двигатель, отвечающий за подзарядку тяговой батареи. Суммарная отдача — 449 л. с., а запас хода достигает 1300 км. Расход топлива заявлен на уровне 5,9 литра на «сотню». Но цены пока неизвестны.