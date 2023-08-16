Почти не ломаются: 10 машин с самой крепкой коробкой передач

К сожалению, «железных коней» с ресурсными коробками становится все меньше. Старые Toyota Mark II, Supra и Lexus GS с 4-ступенчатым «автоматом» A340 потихоньку отправляются на покой. Однако еще можно отыскать другие варианты, например, корейские. Обратите внимание на Hyundai Tucson и Kia Sportage с 2-литровыми моторами. С 2009 года к обоим в пару шла 6-диапазонка серии А6 (A6GF1 или A6MF1). Если у нее и возникают проблемы, то только из-за несвоевременной замены масла.

Внедорожник Mitsubishi Pajero и пикап L200 также достойны внимания. Им приписан пятиступенчатый узел Aisin TB−50LS. Его достоинства можно долго перечислять. Скажем, это продуманная система охлаждения, защищающая от перегревов при буксовании. Есть и функция подогрева смазки, особенно полезная в холода. А так называемая проскальзывающая блокировка гидротрансформатора увеличивает общий ресурс.

При своевременном обслуживании и замене рабочей жидкости через 60 000 км агрегат проработает и 500 000 км. То есть может пережить двигатель.