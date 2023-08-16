Почти не ломаются: 10 машин с самой крепкой коробкой передач

К сожалению, «железных коней» с ресурсными коробками становится все меньше. Старые Toyota Mark II, Supra и Lexus GS с 4-ступенчатым «автоматом» A340 потихоньку отправляются на покой. Однако еще можно отыскать другие варианты, например, корейские. Обратите внимание на Hyundai Tucson и Kia Sportage с 2-литровыми моторами. С 2009 года к обоим в пару шла 6-диапазонка серии А6 (A6GF1 или A6MF1). Если у нее и возникают проблемы, то только из-за несвоевременной замены масла.
Внедорожник Mitsubishi Pajero и пикап L200 также достойны внимания. Им приписан пятиступенчатый узел Aisin TB−50LS. Его достоинства можно долго перечислять. Скажем, это продуманная система охлаждения, защищающая от перегревов при буксовании. Есть и функция подогрева смазки, особенно полезная в холода. А так называемая проскальзывающая блокировка гидротрансформатора увеличивает общий ресурс.
При своевременном обслуживании и замене рабочей жидкости через 60 000 км агрегат проработает и 500 000 км. То есть может пережить двигатель.
Идем дальше. VW Tiguan печально известен своим «роботом», но на рынке можно найти и «немцев» с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin серии TF60SN. Такой начали применять с 2003 года. Он «живет» более 200 000 км, что по нынешним меркам весьма неплохо. Вот только нужно регулярно следить за теплообменником. Его соты забиваются продуктами износа и узел перегревается.
Кстати, этого «японца» можно обнаружить и у VW Polo Sedan, и у Skoda Octavia. Оба автомобиля до сих пор популярны в такси и наматывают сотни тысяч километров. Серьезных проблем с ними нет. Здесь напомним, что в таком случае интервал обслуживания сокращают: масло в двигателе меняют на 8000 км, а в «автомате» через 40 000 км.
Расскажем и про еще одно произведение азиатского инженерного искусства — «шестиступку» Jatco JF613E. Начиная с 2006 года его ставили на такие хиты, как Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и более престижный Nissan Murano. К слабым местам отнесем разве что гидроблок с соленоидами. Поэтому не стоит думать, что кроссовер с несущим кузовом может быть внедорожником. Так же не надо резко стартовать со светофоров.