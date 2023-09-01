Changan начинает продажи в России седана Lamore

Длина Changan Lamore — 4770 мм, ширина — 1840 мм, а высота равна 1440 мм. То есть новинка попадает в D-класс и будет конкурировать с Chery Arrizo 8, а также с подержанными Skoda Octavia и Toyota Camry.

Седан получил полностью светодиодную оптику, а указатели повторителей поворота инженеры интегрировали в боковые зеркала. Ручки дверей сделаны заподлицо с кузовом и выдвигаются автоматически.

В архитектуре и оформлении салона использованы решения от семейства моделей Uni. Это, в первую очередь, овальный руль и расположенная над ним панель приборов. Такое мы уже видели у Peugeot. А по центру передней панели разместился планшет информационно-развлекательного комплекса диагональю 13,2 дюйма. В списке электронных помощников значится целая россыпь систем, среди которых контроль усталости водителя, интеллектуальный круиз, парковочный ассистент и так далее.

Под капотом работает бензиновый наддувный мотор объемом 1,5 литра мощностью 166 л. с. В пару приставлен семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Цена стартует от 2 789 900 рублей.