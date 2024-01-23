Продажи Geely Atlas нового поколения стартуют в России раньше, чем предполагалось

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» увидел новый кроссовер Geely Atlas на парковке одного из ДЦ китайского бренда, а заодно уточнил у менеджеров автосалона, когда же начнутся «живые» продажи многообещающей модели. В итоге выяснилось, что автомобиль будет доступен для покупки уже до конца января.

И первые счастливые обладатели кроссовера могут рассчитывать на приятные сюрпризы, но вот какие — наш источник не уточнил. Зато добавил, что предыдущая итерация модели с приставкой Pro из продажи не исчезнет: «после того, как мы распродадим последние остатки Atlas Pro, их сменят аналогичные машины из Белоруссии, но под другим названием — Belgee X70, как это, к слову, произошло с предыдущим Geely Coolray, который после выхода своей новой версии переродился в Х50 от Belgee».

Иными словами, китайцы активно расширяют линейку своих моделей на российском рынке, предлагая покупателям и новые, и «дореформенные» машины. Что же до нового «Атласа», то помимо увесистого букета нарядных опций, он получит 200-сильный турбированный мотор вкупе с «роботом» о двух сцеплениях и семи ступенях. Цена новинки рынка с учетом спецпредложений стартует с отметки 2 844 990 рублей.