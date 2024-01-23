Продажи Geely Atlas нового поколения стартуют в России раньше, чем предполагалось

Фото портала "АвтоВзгляд".
Порталу «АвтоВзгляд» стало известно,, что китайский кроссовер Geely Atlas нового поколения появится в продаже в России несколько раньше запланированного срока. Об этом нам сообщил один из официальных дилеров марки.
Руслан Черный

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» увидел новый кроссовер Geely Atlas на парковке одного из ДЦ китайского бренда, а заодно уточнил у менеджеров автосалона, когда же начнутся «живые» продажи многообещающей модели. В итоге выяснилось, что автомобиль будет доступен для покупки уже до конца января.

И первые счастливые обладатели кроссовера могут рассчитывать на приятные сюрпризы, но вот какие — наш источник не уточнил. Зато добавил, что предыдущая итерация модели с приставкой Pro из продажи не исчезнет: «после того, как мы распродадим последние остатки Atlas Pro, их сменят аналогичные машины из Белоруссии, но под другим названием — Belgee X70, как это, к слову, произошло с предыдущим Geely Coolray, который после выхода своей новой версии переродился в Х50 от Belgee».

Иными словами, китайцы активно расширяют линейку своих моделей на российском рынке, предлагая покупателям и новые, и «дореформенные» машины. Что же до нового «Атласа», то помимо увесистого букета нарядных опций, он получит 200-сильный турбированный мотор вкупе с «роботом» о двух сцеплениях и семи ступенях. Цена новинки рынка с учетом спецпредложений стартует с отметки 2 844 990 рублей.

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23 января 2024
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