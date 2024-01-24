Средняя цена нового китайского автомобиля достигла 3,3 млн. рублей

Фото: globallookpress.com
Стоимость нового китайского автомобиля по итогам 2023 года в России существенно выросла и составила в среднем 3 300 000 рублей. Некоторые марки, впрочем, даже успели немного снизить цены.
Александр Пономарев

По результатам исследования портала «Дром», новые китайские автомобили подорожали по итогам 2023 года на 11%. При этом машины марки Geely прибавили в стоимости в среднем 16%, продукция Chery — 15%, Changan — 8%, а суббрендов Exeed и Omoda — 2%. Любопытно, что в то же время средняя цена автомобилей бренда Haval хоть и немного, но все же снизилась — на 2%.

Если говорить про модели, то у Chery заметнее всего подорожал кроссовер Tiggo 7 — на 160% до 2 600 000 рублей. Haval H6 прибавил в стоимости 111%, и его средний прайс достиг 2 900 000 рублей. Кроме того, цены выросли на Geely Atlas (+20%, до 2 900 000 рублей), Changan CS35 Plus (+19%, до 2 400 000 рублей), а также Exeed TXL (+4%, до 4 400 000 рублей).

Кстати сказать, на «вторичке» китайские автомобили дорожали в прошлом году куда стремительнее: средняя стоимость «бэушки» из КНР выросла вдвое — до 1 800 000 рублей.

автопродажи, авторынок, дилеры, кризис, кроссоверы, китайские авто
24 января 2024
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