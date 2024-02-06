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Китайский кроссовер DFSK ix7 выходит на российский рынок

Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России компания «Моторинвест» объявила о выходе на наш рынок новинки — полноразмерного кроссовера ix7. Он дополнит модельную линейку марки, которая сейчас представлена лишь «паркетником» DFSK 580.

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Автор
Александр Пономарев

Изображение Китайский кроссовер DFSK ix7 выходит на российский рынок

Как сообщает пресс-служба Dongfeng, габариты кроссовера составляют 4930х1935х2810 мм, а объем багажника варьируется от 375 до 2215 литров. Под капотом ix7 — 2,0-литровый турбомотор мощностью 231 л.с. и классический 6-ступенчатый «автомат». Привод — подключаемый полный. Посадочных мест — семь.

Передние кресла с функцией подогрева и вентиляции оснащены электрорегулировками и памятью. Средний ряд ix7 имеет возможность продольной регулировки и корректировки угла наклона спинки. Предусмотрены двухзонный климат-контроль с дефлекторами для всех сидений, контурная подсветка из семи цветов на выбор и аудиосистема с девятью динамиками.

Кроме того, в списке оборудования есть ассистент предупреждения о лобовом столкновении, системы контроля слепых зон, удержания в полосе, автономного экстренного торможения и помощи при движении, адаптивный круиз-контроль и другие помощники. DFSK ix7 также предлагает адаптивные светодиодные фары и автоматическое переключение между ближним и дальним светом.

Об официальном старте продаж модели и ее ценах будет объявлено дополнительно.

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