Российский рынок новых автомобилей выехал из кризиса

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в стране удалось стабилизировать производство легковушек и отладить каналы поставок импортных машин.
«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки», — подчеркнули в РОАД.
Отдельно эксперты отметили, что спрос на новые автомобили на российском рынке несколько снизился. А конкуренция за покупателей приводит к тому, что дилеры вынуждены снижать цены, предлагать различные акции для привлечения клиентов. При этом в РОАД не ожидают, что машины серьезно подешевеют — основная корректировка прайсов придется на легковушки прошлого года выпуска.