13

Российский рынок новых автомобилей выехал из кризиса

В 2022 году, когда многие иностранные компании приостановили или вовсе прекратили свою деятельность в нашей стране, российский рынок новых автомобилей погрузился в глубокую кому: цены начали стремительно расти, а предложение столь же стремительно сокращаться. Теперь же все наладилось, и кризис остался позади. По крайней мере, так считают дилеры.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Российский рынок новых автомобилей выехал из кризиса

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в стране удалось стабилизировать производство легковушек и отладить каналы поставок импортных машин.

«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки», — подчеркнули в РОАД.

Отдельно эксперты отметили, что спрос на новые автомобили на российском рынке несколько снизился. А конкуренция за покупателей приводит к тому, что дилеры вынуждены снижать цены, предлагать различные акции для привлечения клиентов. При этом в РОАД не ожидают, что машины серьезно подешевеют — основная корректировка прайсов придется на легковушки прошлого года выпуска.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)