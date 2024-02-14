Российский рынок новых автомобилей выехал из кризиса

В 2022 году, когда многие иностранные компании приостановили или вовсе прекратили свою деятельность в нашей стране, российский рынок новых автомобилей погрузился в глубокую кому: цены начали стремительно расти, а предложение столь же стремительно сокращаться. Теперь же все наладилось, и кризис остался позади. По крайней мере, так считают дилеры.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в стране удалось стабилизировать производство легковушек и отладить каналы поставок импортных машин.

«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки», — подчеркнули в РОАД.

Отдельно эксперты отметили, что спрос на новые автомобили на российском рынке несколько снизился. А конкуренция за покупателей приводит к тому, что дилеры вынуждены снижать цены, предлагать различные акции для привлечения клиентов. При этом в РОАД не ожидают, что машины серьезно подешевеют — основная корректировка прайсов придется на легковушки прошлого года выпуска.