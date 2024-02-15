Geely объявила российские цены на семиместный кроссовер Okavango

Компания Geely продолжает расширять свою модельную гамму на российском рынке. И первой новинкой бренда в 2024 году станет Okavango, который предложит не особо распространенный для нашей страны формат 7-местной модели в популярном сегменте кроссоверов.

Geely Okavango поступит в продажу в двух вариантах исполнения: Luxury и Flagship. С технической точки зрения они идентичны. Модель имеет семиместный салон с тремя рядами сидений в конфигурации 2+3+2, которые можно складывать, регулируя объем багажника: от 227 л до 2360 л при сложенных спинках кресел второго и третьего рядов. Независимо от комплектации кроссовер оснащается 200-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Базовая комплектация Luxury подразумевает полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые колеса, водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях, мультифункциональный руль, «зимний» пакет. Кроме того, в список входят бесключевой доступ, круиз-контроль с ограничителем скорости, круговой обзор, датчики парковки, давления в шинах, освещения и дождя, цифровая приборная панель, мультимедиа с аудиосистемой с шестью динамиками и ряд электронных ассистентов водителя. Стоимость такого кроссовера составит 3 449 990 рублей.

0/0 Фото: Geely

Более дорогая версия Flagship дополнительно имеет системы мониторинга слепых зон и предупреждения об опасности при открытии дверей, более широкий перечень электронных помощников, а также ряд «комфортных» опций. В их числе — функции памяти кресла водителя, электрорегулировки сиденья переднего пассажира, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша с люком. Флагманский вариант Okavango обойдется минимум в 3 599 990 рублей.

Сроки выхода нового кроссовера Geely на российский рынок пока не названы, однако Okavango уже доступен для предзаказа у официальных дилеров марки.