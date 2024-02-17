JAC залез в LADA, Aurus – на бывший завод Toyota, а МВД – в карманы водителей: итоги недели

Уходящая неделя выдалась богатой на публикации прайс-листов: российские цены получили долгожданный Geely Okavango, гибридный WEY 05 и новый GAC GN8, который теперь называется M8. АВТОВАЗ тем временем приступил к производству тестовых LADA Vesta с китайской «механикой» и обозначил сроки перезапуска Largus, а Минпромторг раскрыл судьбу бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Все подробности об этих и других главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что LADA Largus вернется на конвейер ижевского завода в мае. Плюс-минус тогда же, во втором квартале, начнется и серийное производство электрической модификации — той, что с литерой E в названии. А что в Тольятти? Там выпустили несколько тестовых седанов Vesta с новой китайской «шестиступкой» и движком 1.8 Evo. Официально производитель коробки не называется, но поставщика «сдали» инсайдеры.

Выступил с «автомобильной» новостью на этой неделе и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, уже до конца 2024 года бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит НАМИ, приступит к сборке четырех новых моделей люксового бренда Aurus. Четырех! А где их взять вот так вот сразу? Конечно же, в Китае…

К слову о Китае. На российский рынок выходит марка WEY — премиальный суббренд концерна Great Wall. Первой ласточкой станет гибридный кроссовер с индексом 05. Он предлагает 420 л.с. мощности, 220 км/ч максимальной скорости, без малого 8 литров на сотню расхода топлива и богатое оснащение. Полноценные продажи начнутся на следующей неделе, цена уже известна.

До конца февраля в продажу поступит и GAC M8 — сменщик модели GN8. Еще этой зимой ждем Geely Okavango. Цены на эти автомобили, как было сказано в самом начале, тоже уже объявлены. А вот рублевые прайсы новых кроссоверов VGV (очередная китайская марка) пока под вопросом. Эта компания пообещала нам два SUV: пяти- и семиместные U70 Pro и U75 Plus. Подчеркнув, что их стоимость нас приятно удивит.

А напоследок немножко «социалки». МВД раскрыло данные по штрафам с камер ГИБДД за прошлый год. Так, мы узнали, что за 12 месяцев российские водители получили почти 221 миллион «писем счастья» — на 20% больше, чем в 2022-м. Стало больше и самих комплексов автоматической фиксации нарушений — на 8,5%.

Подробнее о главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели (со всеми ценами, фактами и шутками) — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.