Больше половины россиян готовы купить китайский автомобиль

Уход приличных иностранных автобрендов из России и экспансия автопроизводителей из Китая изменили отношение наших сограждан к машинам из Поднебесной — большинство готово рассматривать их к покупке. Правда, не из-за большой любви, а по нужде.

За последние пять лет число россиян, готовых приобрести китайский автомобиль, выросло в пять раз. К таким выводам аналитики пришли, изучив результаты совместного исследования агентства «Автостат» и портала «Авто Mail.ru». В опросе приняли участие более 4000 респондентов, и о своей готовности стать владельцем «поднебесной» машины заявили 53,1% из них. В 2019-м на это могли решиться только 6,4%.

Из тех, кто на вопрос о потенциальной покупке «китайца» ответил положительно, 6,8% могли бы рассмотреть его в качестве второго автомобиля в семье, а 18,4% уже ездят на машинах из КНР. Но больше всего — 26,6% опрошенных — честно признались, что выбор китайского автомобиля будет для них вынужденным, поскольку альтернатив на рынке сегодня просто нет.

Количество тех, кто категорически не готов покупать «китайца», снизилось за пять лет почти втрое — с 88,3% до 28%. А число сомневающихся, напротив, в 3,5 раза выросло — с 5,4% до 18,9%.

Напомним, ранее эксперты «Автостат» подсчитали, что только в 2023 году в России появилось 19 новых китайских марок, а общее число автопроизводителей из КНР, официально присутствующих на отечественном рынке, выросло до 35. С учетом неофициальных поставок в нашей стране сегодня насчитывается порядка 60 «поднебесных» автобрендов.