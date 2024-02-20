«Моторинвест» объявил цены кроссоверов DFSK ix5 и DFSK ix7

Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России компания «Моторинвест» объявила о старте продаж двух новых моделей — кроссовера-купе DFSK ix5 и полноразмерного DFSK ix7. Их уже можно приобрести у официальных дилеров.

Младший DFSK ix5 дебютирует в средней комплектации Premium с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим мощность 137 л. с., вариатором и передним приводом.

Для модели заявлены регулируемая рулевая колонка, сиденье водителя с электроприводами, четыре подушки безопасности, электронные ассистенты, включая системы предупреждения фронтального столкновения и удержания в полосе движения, круговой обзор и бесключевой доступ, панорамная крыша со сдвижным люком, мультимедиа с 10,25-дюймовым тачскрином и другое оборудование. Этот кроссовер-купе оценили в 2 990 000 рублей.

Фото: «Моторинвест»

Семиместный DFSK ix7 предложен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л.с., классическим 6-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом. Старший кроссовер выходит на рынок в богатой версии Journey стоимостью от 3 990 000 рублей.

За эти деньги водитель получает передние кресла с функцией подогрева и вентиляции, с электрорегулировками и памятью, двухзонный климат-контроль с дефлекторами для всех сидений, контурную подсветку из семи цветов на выбор и аудиосистему с девятью динамиками. В оснащение модели также включены электронные ассистенты, в том числе системы предупреждения о лобовом столкновении, контроля слепых зон, удержания в полосе, автономного экстренного торможения и помощи при движении, адаптивный круиз-контроль и другие помощники.

Добавим, что и тот, и другой кроссовер произведены в России — на мощностях калининградского завода «Автотор».