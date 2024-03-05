Эксперты объяснили, почему россияне начали скупать новые автомобили

Продажи новых автомобилей в России по итогам февраля 2024-го выросли на 85% к году, достигнув показателя лета 2023-го. Эксперты объясняют, что повышение покупательской активности одновременно связано с действующими спецпредложениями у дилеров и ожиданием серьезного подорожания машин.

По оценке Минпромторга, в январе-феврале текущего года объем российского рынка новых автомобилей составил 221 100 единиц. Почти половина — 95 395 шт. — пришлась на машины отечественного производства, которые также продемонстрировали рост относительно прошлого года.

Наши коллеги из «Коммерсанта» опросили экспертов и пришли к выводу, что причиной увеличения спроса стала совокупность факторов. Во-первых, у дилеров скопилось довольно много нераспроданных авто, что вынудило их вводить скидки и различные акции. Во-вторых, россияне знают, что с 1 апреля как минимум ввезенные по параллельному импорту машины станут сильно дороже — вот и стремятся успеть до повышения цен.

— Государство было трендмейкером — в начале года были анонсированы давно ожидаемые решения по ограничению офшорной таможенной очистки в странах ЕАЭС, и это дало колоссальный толчок. Еще одним фактором являются некоторые страхи людей, которые основываются на ожиданиях роста стоимости валют после мартовских выборов, — сказал глава компании «Автодом» Андрей Ольховский, подчеркивая, однако, что пока предпосылок для роста цен из-за ослабления рубля нет.

Эксперты ожидают, что в марте рынок новых автомобилей в России продолжит рост, поскольку весна традиционно считается более активным сезоном продаж. Кроме того, стимулировать спрос продолжат ожидания дальнейшего повышения цен и, возможно, скидки, которые пока не отменяют.