Россиян ждет около 50 новых «китайцев»

На фоне роста продаж новых легковых автомобилей в России эксперты ожидают многочисленные премьеры на рынке. Правда, это разнообразие будет иметь обратную сторону в виде отсутствия запчастей.

В первой половине 2024 года в российской продаже появится порядка 50 новых моделей китайских автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. Однако эксперт считает, что эти новинки могут быть чисто формальными, поскольку незначительно отличаются от уже представленных на рынке машин.

— В КНР модельный ряд меняется существенно быстрее — год-два и обновление. Другой вопрос в том, что считать новой моделью. Иногда китайские компании добавляют новую приставку к названию, к примеру, был Tiggo 4, стал Tiggo 4 Pro. Появился в машине полный привод — тоже называют новой моделью, — подчеркнул Целиков.

Широкий ассортимент марок и моделей — в 2023 году в России появилось порядка сотни новых машин — при этом способен стать источником проблем. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что такое большое разнообразие постоянно обновляющейся техники автопроизводителям сложно поддерживать запчастями, так что владельцев «устаревших» моделей могут ждать реальные трудности с поиском и покупкой подходящих деталей.