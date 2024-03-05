В России стартовали «официальные» продажи кроссовера Jetour T2

Предварительные заказы на кроссовер T2 — первую полноприводную модель Jetour — китайцы начали принимать еще в конце января. Теперь же, 5 марта, они дали старт полноценным продажам: приобрести SUV у дилеров можно по цене от 3 759 000 рублей.

Модификация у Jetour T2, которому предстоит конкурировать с Haval Dargo и прочими представителями сегмента смелых кроссоверов с внедорожным характером, одна. SUV комплектуется двухлитровым турбомотором на 245 л.с. и семиступенчатым «роботом» с парой «мокрых» сцеплений. Привод — как уже было сказано, полный, с муфтой BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением тягой и дифференциалом повышенного трения.

Передняя подвеска у T2 — типа МакФерсон, задняя — многорычажка. Клиренс — 220 мм, углы въезда и съезда — 28°. Что же касается габаритов, то длина автомобиля достигает 4785 мм, ширина — 2006 мм, высота — 1880 мм, а колесная база — 2800 мм. Заявлено, что Jetour T2 спокойно переваривает 92-й бензин, а расход горючки в смешанном цикле составляет 9,3 л на 100 км.

Варианта цветов кузова на выбор предложено четыре (черный, матовый серый, коричневый, серебряный), а отделки интерьера — три (черный с красными элементами, зеленый с оранжевыми и коричневый). Комплектаций при этом предусмотрено две: базовая Voyage по цене от 3 759 000 рублей и топовая Expedition – от 3 999 000 рублей.

Российская презентация амбициозного Jetour T2 состоялась, продажи начались. Впереди — более близкое знакомство в ходе премьерного тест-драйва. Его портал «АвтоВзгляд», кстати, проведет уже 6 марта, так что обзор, в котором мы подробно и честно расскажем обо всех плюсах и минусах новинки рынка, будет опубликован в ближайшие дни.