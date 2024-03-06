Chery Tiggo 7 получил бюджетную версию Sport

Кроссовер Chery Tiggo 7 — тот, что разросся на российском рынке до целого семейства — в аналогичном ключе развивается и в Бразилии. Там автомобиль получил новую модификацию Sport, которая своего громкого названия, впрочем, не оправдывает.

Предприятие CAOA Chery, выпускающее автомобили китайской марки для бразильского рынка, представило новое исполнение модели. Вопреки ожиданиям Tiggo 7 Sport стал базовым исполнением кроссовера с самым слабым в гамме двигателем и ограниченным оснащением, что позволило снизить стоимость модели.

Кроссовер получил битопливный турбомотор 1.5 TSI, который может работать как на бензине, выдавая 147 л.с., так и на распространенном в Бразилии этаноле, позволяющем увеличить мощность до 150 л.с. Агрегат сочетается исключительно с вариатором и передним приводом.

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Что же касается оснащения, то версия Sport лишена системы камер кругового обзора, адаптивного круиз-контроля и панорамной крыши с люком. Сократился и перечень доступных для автомобиля электронных ассистентов водителя.

На бразильском рынке Chery Tiggo 7 Sport локальной сборки предложен за 135 тысяч бразильских реалов, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам рублей в пересчете по текущему курсу. Напомним, в России самый доступный Chery Tiggo 7 — кроссовер в версии Pro — стоит от 2,1 млн. целковых.