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АВТОВАЗ объявил стоимость LADA Vesta с вариатором

Долгожданная LADA Vesta с вариатором добралась до официальных дилеров. Старт продаж новой модификации начнется только через несколько дней, 11 марта, но цены на новинку АВТОВАЗ уже озвучил.

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Автор
Максим Орлов

Изображение АВТОВАЗ объявил стоимость LADA Vesta с вариатором

Бесступенчатая трансмиссия на модели Vesta сочетается с атмосферным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым движком мощностью 122 л.с. Этот агрегат, получивший название 1.8 Evo, выпускается с конца 2023 года. Вариатор с семью виртуальными ступенями рассчитан на крутящий момент 180 Нм, что позволяет ему стабильно работать с новым мотором, развивающим 170 Нм.

Как заявляет российский автопроизводитель, коробка передач получила новую прошивку специально для Vesta, корпус трансмиссии доработан для стыковки с новым двигателем и оптимального размещения опор силового агрегата ради акустического комфорта. Производителя коробки АВТОВАЗ официально не раскрывает, но известно, что им стал китайский WLY.

Двухпедальные версии будут у всего семейства Vesta: базового седана и его «внедорожного» исполнения Cross, универсала SW и варианта SW Cross. Стоимость LADA Vesta с вариатором составит от 1 588 900 рублей за базовую четырехдверку в комплектации Comfort.

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