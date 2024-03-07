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Вечный вопрос: как советские водители боролись с дефицитом запчастей

Кто-то Советский Союз ругает, кто-то хвалит, а правда, как всегда, была и будет где-то посередине: хорошего и плохого всегда и везде примерно поровну. Но нельзя отрицать, что одним из постоянных элементов быта советского человека был дефицит. Любую действительно нужную вещь приходилось доставать, находить, выменивать. Тем более – связанную с эксплуатацией автомобиля. В историю проблемы окунулся портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Вечный вопрос: как советские водители боролись с дефицитом запчастей

Как известно, главной бедой «Жигулей» был распредвал: хрупкий и дефицитный узел, способный «подморозить» автомобиль на долгие месяцы простоя. Специалисты «Волжского автомобильного завода» регулярно «принимали меры», но воз долго оставался на месте: качество металла в тандеме с качеством изготовления, помноженные на дрянное и редко сменяемое моторное масло дело свое делали исправно.

В результате автомобилист шел в магазин, где над ним смеялись в голос, поскольку он будет десятитысячным в очереди и пятнадцатым только сегодня, и предлагали отправиться в пешее путешествие по известному адресу. «Черный рынок» жертвенностью и щедростью так же не отличался: деталь есть, но цена – трехзначная. Инженер с зарплатой в 120 рублей себе такое позволить не мог по определению.

Продлить срок службы дефицитной железки могло бы добротное моторное масло, которое, к слову, было выпущено и приурочено к запуску Волжского завода и называлось в народе, как ни странно, «жигулевским» – М63/10Г. Более того, автомобилисты быстро осознали, что качество горюче-смазочных материалов не выдерживает никакой критики, поэтому мотор перед каждой заменой смазки, надо бы промыть. Благо, для этих целей существовал специальный лубрикант ВНИИНП-ФД. У обоих составов имелась единая беда – не купить. Дефицит.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Кстати, аналогичная дилемма была и с фильтром, которое требовалось менять вместе со смазкой, однако найти новый возможности зачастую не было, поэтому пытались промыть старый. Мыли бензином и соляркой, чистили чем могли – но нужного эффекта, естественно, не достигали. Отсюда, кстати, произрастают «уши» различных современных  методик по очистке/мойке/стирке фильтров. Правда, сегодня авторы мотивируют свое желание не дефицитом, а экономией, но хрен редьки не слаще. 

В результате, лили то, что оказывалось под рукой. Зачастую – от сельхозтехники и совсем уж неподходящие составы, мотивирую свой выбор одним лишь наличием. Мол, лучше уж такое, чем старое. Фильтр меняли редко. Естественно, смазки недоставало, в ней была стружка, осадок и грязь, распредвал «задирало», в головке блока цилиндров начинался медленный, но неотвратимый «сталинград».  Решение пришло, как водится, из гаража, где проводили вечера советские инженеры. 

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Как сообщает журнал «Сделай сам» за апрель 1989 года, в Киеве, Иваново, Новороссийске, Москве и других городах СССР догадались изготовить ту самую масляную форсунку, что подавала смазку на кулачек и оберегала его от истирания. Конструкция была проста и незатейлива, однако ее установка позволяла продлить срок службы распредвала в разы.

Более того, подобную масляную арматуру начали доустанавливать на двигатели и на СТО: в 89-ом, «Тулаоблавтотехобслуживание» изготавливала и устанавливала подобную аппаратуру на двигатели ВАЗ, а кто воспользовался услугой – не знали горя!  

Стремление улучшить и доработать свой автомобиль было заложено в отечественного автовладельца много лет назад и противостоять своим генам бесполезно. Однако стоит делать это с умом и по поводу, не забывая делиться своими наработками. Благо, теперь для этого не надо писать письма в газету и ждать публикации – есть интернет!

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