Вечный вопрос: как советские водители боролись с дефицитом запчастей

Кто-то Советский Союз ругает, кто-то хвалит, а правда, как всегда, была и будет где-то посередине: хорошего и плохого всегда и везде примерно поровну. Но нельзя отрицать, что одним из постоянных элементов быта советского человека был дефицит. Любую действительно нужную вещь приходилось доставать, находить, выменивать. Тем более – связанную с эксплуатацией автомобиля. В историю проблемы окунулся портал «АвтоВзгляд».

Как известно, главной бедой «Жигулей» был распредвал: хрупкий и дефицитный узел, способный «подморозить» автомобиль на долгие месяцы простоя. Специалисты «Волжского автомобильного завода» регулярно «принимали меры», но воз долго оставался на месте: качество металла в тандеме с качеством изготовления, помноженные на дрянное и редко сменяемое моторное масло дело свое делали исправно.

В результате автомобилист шел в магазин, где над ним смеялись в голос, поскольку он будет десятитысячным в очереди и пятнадцатым только сегодня, и предлагали отправиться в пешее путешествие по известному адресу. «Черный рынок» жертвенностью и щедростью так же не отличался: деталь есть, но цена – трехзначная. Инженер с зарплатой в 120 рублей себе такое позволить не мог по определению.

Продлить срок службы дефицитной железки могло бы добротное моторное масло, которое, к слову, было выпущено и приурочено к запуску Волжского завода и называлось в народе, как ни странно, «жигулевским» – М63/10Г. Более того, автомобилисты быстро осознали, что качество горюче-смазочных материалов не выдерживает никакой критики, поэтому мотор перед каждой заменой смазки, надо бы промыть. Благо, для этих целей существовал специальный лубрикант ВНИИНП-ФД. У обоих составов имелась единая беда – не купить. Дефицит.

Фото globallookpress.com

Кстати, аналогичная дилемма была и с фильтром, которое требовалось менять вместе со смазкой, однако найти новый возможности зачастую не было, поэтому пытались промыть старый. Мыли бензином и соляркой, чистили чем могли – но нужного эффекта, естественно, не достигали. Отсюда, кстати, произрастают «уши» различных современных методик по очистке/мойке/стирке фильтров. Правда, сегодня авторы мотивируют свое желание не дефицитом, а экономией, но хрен редьки не слаще.

В результате, лили то, что оказывалось под рукой. Зачастую – от сельхозтехники и совсем уж неподходящие составы, мотивирую свой выбор одним лишь наличием. Мол, лучше уж такое, чем старое. Фильтр меняли редко. Естественно, смазки недоставало, в ней была стружка, осадок и грязь, распредвал «задирало», в головке блока цилиндров начинался медленный, но неотвратимый «сталинград». Решение пришло, как водится, из гаража, где проводили вечера советские инженеры.

Фото globallookpress.com

Как сообщает журнал «Сделай сам» за апрель 1989 года, в Киеве, Иваново, Новороссийске, Москве и других городах СССР догадались изготовить ту самую масляную форсунку, что подавала смазку на кулачек и оберегала его от истирания. Конструкция была проста и незатейлива, однако ее установка позволяла продлить срок службы распредвала в разы.

Более того, подобную масляную арматуру начали доустанавливать на двигатели и на СТО: в 89-ом, «Тулаоблавтотехобслуживание» изготавливала и устанавливала подобную аппаратуру на двигатели ВАЗ, а кто воспользовался услугой – не знали горя!

Стремление улучшить и доработать свой автомобиль было заложено в отечественного автовладельца много лет назад и противостоять своим генам бесполезно. Однако стоит делать это с умом и по поводу, не забывая делиться своими наработками. Благо, теперь для этого не надо писать письма в газету и ждать публикации – есть интернет!