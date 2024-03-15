Changan презентовал новый кроссовер Uni-Z

В 2023 году китайская компания Changan анонсировала разделение своих моделей в России на два бренда: материнский Changan и дочерний Uni. В гамме последнего потенциально может появиться горячая новинка — кроссовер Uni-Z, который только-только дебютировал в Китае.

Новая модель получила экстерьер в фирменном стиле современных Changan, доминантой которого стала угловатая решетка радиатора размером почти во всю переднюю часть кузова. Кроссовер имеет соединенные перемычкой фонари и необычную по форме заднюю стойку кузова, ставшую одним из узнаваемых элементов дизайна Uni-Z.

Интерьер новинки лаконичен — мультифункциональный руль с усеченной нижней частью обода, компактная цифровая панель приборов и мультимедиа от Huawei с 14,6-дюймовым горизонтальным тачскрином. В оснащение войдут многочисленные ассистенты водителя и некий интеллектуальный помощник, выстраивающий взаимодействие человека и автомобиля.

Фото: Autohome.com.cn

Changan Uni-Z на китайском рынке предложат с бензо-электрическим силовым агрегатом на базе 98-сильного 1,5-литрового бензинового турбомотора, 215-сильного электромотора и батареи 19 кВт•ч, обеспечивающей запас хода на электротяге до 115 км. Судя по данным из базы Минпромторга КНР, появится и 188-сильный вариант с бензиновым турбомотором без электрического довеска.

Официально об экспортных поставках нового кроссовера в Россию пока не сообщается, но это не исключено.