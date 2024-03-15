Changan презентовал новый кроссовер Uni-Z

Новая модель получила экстерьер в фирменном стиле современных Changan, доминантой которого стала угловатая решетка радиатора размером почти во всю переднюю часть кузова. Кроссовер имеет соединенные перемычкой фонари и необычную по форме заднюю стойку кузова, ставшую одним из узнаваемых элементов дизайна Uni-Z.
Интерьер новинки лаконичен — мультифункциональный руль с усеченной нижней частью обода, компактная цифровая панель приборов и мультимедиа от Huawei с 14,6-дюймовым горизонтальным тачскрином. В оснащение войдут многочисленные ассистенты водителя и некий интеллектуальный помощник, выстраивающий взаимодействие человека и автомобиля.
Changan Uni-Z на китайском рынке предложат с бензо-электрическим силовым агрегатом на базе 98-сильного 1,5-литрового бензинового турбомотора, 215-сильного электромотора и батареи 19 кВт•ч, обеспечивающей запас хода на электротяге до 115 км. Судя по данным из базы Минпромторга КНР, появится и 188-сильный вариант с бензиновым турбомотором без электрического довеска.
Официально об экспортных поставках нового кроссовера в Россию пока не сообщается, но это не исключено.