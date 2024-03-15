Forthing готовит к российской премьере компактный кроссовер T5

Завод «Автотор» в Калининграде приступил к сборке автомобилей под новой маркой Forthing. На конвейер встали три модели, первыми из которых у дилеров появятся кроссоверы Forthing T5 и Forthing T5 Evo.

Китайская марка Forthing провела в России первую дилерскую конференцию, на которой побывал и обозреватель портала «АвтоВзгляд». Подробный репортаж об этом мероприятии мы опубликуем позже, а пока — короткая новость об одной из новинок, уже «прописавшихся» на калининградском «Автоторе».

В обозримом будущем Forthing откроет продажи компактного кроссовера T5. Новинка имеет длину 4545 мм, ширину 1855 мм и высоту 1765 мм при колесной базе 2720 мм. Для российского рынка модель «вооружили» 146-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi, который будет сочетаться с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и безальтернативным передним приводом.

В оснащение модели войдут цифровая панель приборов, мультимедиа с вертикальным тачскрином и русификацией интерфейса, обогрев руля, сидений и лобового стекла, а также другое оборудование. Часть опций связана с локализацией производства в Калининграде — она позволила добавить кроссоверам Forthing актуальные для российского рынка.

Остается лишь добавить, что стоимость Forthing T5 пока не раскрывается, как не называется и дата начала его продаж.