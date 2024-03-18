Стало известно, когда в России начнутся официальные продажи Geely Preface

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники в дилерском сообществе, официальные продажи среднеразмерного седана Geely Preface начнутся в России уже до конца 2024 года. Пока же обзавестись четырехдверкой, сопоставимой по габаритам с Chery Arrizo 8, можно только по «серым» схемам.

В начале 2022-го Geely Preface — седан, построенный на платформе Volvo — ограниченной партией из 20 автомобилей поступил в шоу-румы белорусских дилеров марки: так китайцы «прощупывали» потенциальный спрос. Вероятно, результаты эксперимента их не впечатлили, ведь эта модель так и не вошла ни в местную, ни в российскую линейку. Тем не менее спустя два года компания все же решила открыть официальные продажи четырехдверки в нашей стране — это случится в 2024 году.

Назвать более точные сроки начала поставок наш собеседник не смог — дилеры и сами не знают. Но очень ждут, возлагая большие надежды. Заинтересована, по его словам, в выводе среднеразмерного седана и сама Geely — в компании убеждены, что модель сможет добиться успеха, поскольку сегмент, потерявший после тех самых событий Toyota Camry и Kia K5, так до сих пор и не предложил достойных альтернатив.

Подтвержденной информации о модификациях и комплектациях Geely Preface для России нет. Наверняка известно лишь то, что седаны с гибридными силовыми установками китайцы импортировать не будут, хотя раньше такие слухи ходили. Цены, разумеется, тоже пока не установлены.

Добавим, что сегодня приобрести Geely Preface в России можно только на «сером» рынке. Новенькие автомобили, оснащенные двухлитровым мотором на 190 сил, роботизированной коробкой передач и системой переднего привода, предлагают по цене от 2,8 млн. рублей. Наш собеседник отметил, что проблем с техническим обслуживанием и механическим ремонтом таких машин не возникает. Другое дело — электроника. Поскольку официально модель на отечественном рынке не представлена, дилеры не располагают необходимыми инструментами для работы с «мозгами» седана.