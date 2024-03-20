BAIC улучшил седан U5 Plus и кроссовер X35 для России

Китайская марка BAIC анонсировала модернизацию своих автомобилей, выпускающихся на калининградском заводе «Автотор» — их адаптировали к российским условиям эксплуатации. Ряд приятных улучшений получили седан U5 Plus и кроссовер X35 образца 2024 модельного года.

Седан US Plus в базовой комплектации Luxury обзавелся регулировкой водительского сиденья по высоте, а также подогревом передних кресел, боковых зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя. Версия с вариатором и комплектация Honor дополнительно получили функцию дистанционного запуска двигателя. Кроме того, исполнение Honor подразумевает обогрев лобового стекла, рулевого колеса и электрорегулировки водительского сиденья в 6 направлениях. Для седана теперь доступны и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Кроссовер X35 во всех комплектациях получил полезные в российских условиях теплые опции: подогрев передних сидений, зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя. Других изменений для этой модели производитель пока не предложил.

Напомним, BAIC U5 Plus для России оснащен 105-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором — седан стоит от 2 080 000 до 2 250 000 рублей. BAIC X35 предложен со 1,5-литровый турбомотором мощностью 136 л.с. и вариатором Punch. За кроссовер дилеры просят от 2 225 000 до 2 370 000 рублей.