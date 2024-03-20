BAIC объявил российскую цену кроссовера X75

Китайская компания BAIC готова к старту российских продаж своего топового кроссовера X75. Новая модель появится у дилеров 25 марта, но стоимость ее базовой комплектации известна уже сейчас.

Крупный кроссовер — длина 4745 мм, ширина 1892 мм и высота 1715 мм при колесной базе 2800 мм — будет доступен с единственным силовым агрегатом. BAIC X75 предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 300 Нм в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

X75 получит обогрев, вентиляцию и массаж всех сидений, оттоманку для переднего пассажира, 7-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым дисплеем. Анонсирован и широкий перечень электронных ассистентов, но детальной информации о них пока нет.

Все подробности о модели будут раскрыты ближе к старту продаж и тогда же станут известны цены всех комплектаций. Пока же BAIC назвал стоимость только базового кроссовера — X75 в версии Comfort обойдется покупателям в 2,99 млн. рублей.