Exeed представил улучшенный TXL для России

Анонсированное ранее обновление модельной линейки на российском рынке Exeed начал с кроссовера TXL. Рестайлинговый вариант машины китайцы пообещали вывести в продажу в ближайшее время, но цены пока держатся в секрете.

Новый — именно так называют эту версию в Exeed, хотя речь идет всего лишь об обновлении — TXL сохранил два бензиновых турбомотора. Двигатель 1.6 мощностью 194 л.с. и 275 Нм сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа. А двухлитровый мотор на 197 л.с. и 375 Нм агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Fuzhen собственной разработки китайского автопроизводителя.

Визуально опознать новинку можно по красным тормозным суппортам и 20-дюймовым дискам нового дизайна в версии Flagship, а обновленная решетка радиатора досталась всем версиям. Как и существенно переработанный интерьер. Кроссовер получил сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, новый мультифункциональный руль с защитой от случайного нажатия кнопок, а также переработанный центральный тоннель — селектор переключения коробки передач перенесен на рулевую колонку, а освободившееся место отдано охлаждаемой беспроводной зарядке на 50 Вт.

Фото: Exeed

Кнопки памяти и настроек сидений переехали на дверные панели. Водителю полагается кресло с электрорегулировками и памятью положений, обогревом, вентиляцией и массажем, а также двумя встроенными в подголовник динамиками, тогда как у пассажира есть электрорегулировки и подставка для ног. В оснащение Exeed TXL включены аудиосистема Lion Melody c 23 динамиками и системой активного шумоподавления, а также двухзонный климат-контроль с системой ароматизации воздуха.

Стоимость нового Exeed TXL, который предложат в четырех фиксированных комплектациях (Business, Prestige, Premium и Flagship), будет объявлена ближе к старту продаж. Но его дата тоже пока не озвучена.