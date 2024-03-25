В России стартовали продажи кроссовера BAIC X75

Китайская компания BAIC объявила о старте продаж топового кроссовера X75 — новинка доступна у дилеров с 25 марта. Машина предложена в четырех комплектациях, различающихся оснащением.

В России полноразмерный кроссовер (длина 4745 мм, ширина 1892 мм и высота 1715 мм при колесной базе 2800 мм) доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 300 Нм в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Дорожный просвет X75 составляет 200 мм. На рынке флагманский BAIC будет доступен в комплектациях Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exclusive.

Базовая версия Comfort за 2 990 000 рублей имеет теплые опции (подогрев передних сидений, зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя и систему дистанционного запуска двигателя), двухзонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией и электрорегулировками, камеру заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль и более десятка систем активной безопасности.

Фото: BAIC

За 3 200 000 рублей можно приобрести автомобиль в версии Luxury, который дополнительно располагает подогревами лобового стекла и руля, беспроводным зарядным устройством, адаптивным «круизом», электроприводом двери багажника, автопереключением дальнего света, ассистентом удержания полосы движения, системами предупреждения фронтального столкновения и автономного экстренного торможения. В комплектации Luxury Pro добавляется панорамная крыша с люком — такая машина оценена в 3 280 000 рублей.

Топовая версия Exclusive стоимостью 3 410 000 рублей предполагает вентиляцию и массаж всех сидений, а также оттоманку в кресле переднего пассажира, комплекс камер кругового обзора и ассистент автоматической парковки. Кроме того, для этого исполнения предусмотрена двухцветная окраска кузова с черной крышей.