Безопасность кроссовера Exeed RX проверили во время краш-тестов

Представленный на российском рынке кроссовер Exeed RX набрал пять звезд из пяти возможных в китайском рейтинге пассивной безопасности C-IASI. Он является самой авторитетной программой краш-тестов в Китае.

В рамках испытаний эксперты проводят лобовой удар со смещением 25% и боковой со стороны водителя — оба испытания RX прошел с максимальной оценкой без нареканий со стороны контролирующих органов. Также кроссовер Exeed проверили ударами на скорости 30, 40 и 50 км/ч и трехкратным наездом на препятствие — последнее в ходе этого теста перекрывало модуль аккумуляторов на 30, 40 и 50 мм. В стандартных условиях (30 км/ч, проникновение 30 мм) три удара не приводят к повреждению батареи — в течение 30 минут не появляются ни утечки, ни задымление.

Как отмечают в компании, дополнительную безопасность водителя и пассажиров обеспечивает крыша из стали с прочностью 1500 МПа. Отношение нагрузки к ее массе более чем в четыре раза превышает национальный стандарт и средний уровень по отрасли. Кроме того, эффективно показали себя электронные ассистенты кроссовера — Exeed RX имеет более 20 систем, которые штатно отработали в рамках краш-теста.

Добавим, что RX предлагается сегодня в России по цене от 4 190 000 рублей. Модификация у модели в нашей стране одна: двухлитровый турбомотор на 249 сил, семиступенчатый «робот» и подключаемый полный привод.