10 мощнейших автомобилей 90-х, которые не уступают современным суперкарам

Под конец XX века появилось множество мощных автомобилей, которые даже по современным меркам имеют право претендовать на статус суперкаров. Рейтинг самых выдающихся моделей 1990-х включил в себя машины из Германии, Великобритании, Италии, Франции и даже один итало-американский проект.

Как отмечает редакция Motor.ru, одним из главных автомобилей 90-х стал проект возрожденной французской Bugatti, которая выпустила EB110 — с 3,5-литровым V12, 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Версия EB110 GT получила 560-сильный мотор и возможность разгоняться до 336 км/ч, а 612-сильный EB110 Super Sport и вовсе развивал 350 км/ч. Не менее интересным является и итало-американский Cizeta-Moroder V16T, оснащенный 550-сильным 6,0-литровым V16. Но настоящей итальянской легендой стал Lamborghini Diablo GT — у него под капотом был 6,0-литровый V12 на 583 л.с.

Немецкая школа инжиниринга в 90-е подарила миру ряд ярких проектов. Одним из них стал 520-сильный Ruf CTR2 на базе Porsche 911 Turbo (993), способный разгоняться до 349 км/ч. Не менее интересной моделью оказался Mercedes-Benz SL 73 AMG с 525-сильным 7,3-литровым V12: его максималка — 320 км/ч. Особняком стоят омологационные дорожные суперкары — те, что легли в основу гоночных моделей. К таковым можно отнести Porsche 911 GT1 Straßenversion с 544-сильным 3,2-литровым оппозитным 6-цилиндровым мотором и Mercedes-Benz CLK GTR SuperSport с 664-сильным 7,3-литровым V12.

Настоящими шедеврами стали же творения британских компаний. Jaguar XJ220 с 550-сильным 3,5-литровым V6 развивал 341,7 км/ч, что сделало машину самым шустрым дорожным автомобилем своего времени. Самым быстрым Aston Martin на тот момент был Aston Martin V8 Vantage с 558-сильным 5,3-литровым V8. Ну а живая легенда мирового автопрома — McLaren F1, который в версии LM оснащался 680-сильным 6,2-литровым V12. Прошла уже четверть века, но McLaren F1 до сих пор остается самым быстрым серийным автомобилем в мире, укомплектованным атмосферным двигателем.