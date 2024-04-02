Geely обновила для России кроссовер Monjaro

Кроссовер Geely Monjaro, который является флагманской моделью марки на российском рынке и входит в топ-20 самых продаваемых автомобилей в нашей стране в принципе, претерпел плановую модернизацию. И, что интересно, не подорожал.

Geely ограничилась легкими корректировками, которые смогут заметить только самые преданные поклонники Monjaro. Визуально отличить посвежевший кроссовер можно разве что по особым стайлинг-пакетам в версии Exclusive. Главным новшеством стал заводской матовый серый цвет Lomo Grey, дополненный 20-дюймовыми колесами нового дизайна и комбинированной отделкой салона из черной кожи и замши. С той же черной кожей сочетается и изумрудный кузов Emerald Blue.

В целом обновленный кроссовер во всех комплектациях получил комбинированную темную отделку интерьера — в Luxury и Flagship новая схема заменила прежний коричневый салон с бежевыми акцентами. Мультифункциональное рулевое колесо обито черной кожей, вставки на приборной панели и картах дверей отделаны черной замшей и экокожей.

При этом модернизация не сказалась ни на технических характеристиках — Geely Monjaro сохранил 238-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор и с 8-ступенчатую автоматическую коробку передач — ни на цене. Кроссовер по-прежнему будет стоить от 4 694 990 рублей.