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Geely обновила для России кроссовер Monjaro

Посвежевший SUV появится в продаже в 2024 году

Кроссовер Geely Monjaro, который является флагманской моделью марки на российском рынке и входит в топ-20 самых продаваемых автомобилей в нашей стране в принципе, претерпел плановую модернизацию. И, что интересно, не подорожал.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Geely обновила для России кроссовер Monjaro

Geely ограничилась легкими корректировками, которые смогут заметить только самые преданные поклонники Monjaro. Визуально отличить посвежевший кроссовер можно разве что по особым стайлинг-пакетам в версии Exclusive. Главным новшеством стал заводской матовый серый цвет Lomo Grey, дополненный 20-дюймовыми колесами нового дизайна и комбинированной отделкой салона из черной кожи и замши. С той же черной кожей сочетается и изумрудный кузов Emerald Blue.

В целом обновленный кроссовер во всех комплектациях получил комбинированную темную отделку интерьера — в Luxury и Flagship новая схема заменила прежний коричневый салон с бежевыми акцентами. Мультифункциональное рулевое колесо обито черной кожей, вставки на приборной панели и картах дверей отделаны черной замшей и экокожей.

При этом модернизация не сказалась ни на технических характеристиках — Geely Monjaro сохранил 238-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор и с 8-ступенчатую автоматическую коробку передач — ни на цене. Кроссовер по-прежнему будет стоить от 4 694 990 рублей.

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