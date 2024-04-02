Jaecoo раскрыл новые подробности о кроссовере J8 для России

Бренд Jaecoo, похоже, намерен застолбить за собой в России статус производителя самого технологичного китайского кроссовера с полным приводом. На это звание претендует новый J8 в комплектации Supreme-V.

Как заявляют в компании, особенностью флагманского варианта Jaecoo J8 станет система полного привода с управлением вектором тяги AWD Torque-Vectoring. В системе привода задних колес предусмотрены две муфты на полуосях, которые могут независимо друг от друга перебрасывать тягу между правым и левым колесом. Это решение призвано улучшить управляемость и проходимость автомобиля.

Отмечено, что система векторизации тяги сочетается с режимами движения. Предложенные семь вариантов — «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье» — подстраивают алгоритмы работы основных систем машин в зависимости от типа дорожного покрытия. За счет того, что в корпус заднего дифференциала интегрирована кулачковая муфта, способная отключать задний «диф» от карданного вала в моменты, когда нет необходимости в полном приводе, уменьшается расход топлива.

Напомним, Jaecoo J8 для России получит 2-литровый бензиновый двигатель с наддувом на 249 сил и 385 Нм крутящего момента. Он будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7, полным приводом и подвеской CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Новинку предложат в трех комплектациях (Active, Supreme и Supreme-V), стоимость которых назовут ближе к запланированному на апрель старту продаж.