Возрожденные Kia и Hyundai будут продаваться в автосалонах бренда Solaris

AGR Automotive Group — новый владелец завода Hyundai в Санкт-Петербурге, а заодно и производитель обрусевших «корейцев» — объявил о создании фирменной сети автосалонов, где будут продаваться машины Solaris. Проект подразумевает как ребрендинг существующих шоу-румов, так и «подключение» новых партнеров.

Естественно, дилерские центры петербуржской марки получат уникальное оформление. Продавцы Solaris обеспечат пространство для подбора, приобретения, гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей нового бренда. Помимо основных, будут доступны и дополнительные услуги по кредитованию и страхованию, подбору оригинальных запасных частей и аксессуаров. Обязательно организуют клиентскую зону или кафе, где посетители смогут проводить время.

Первые автосалоны Solaris, оформленные по новым корпоративным стандартам, должны появиться в мае 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и в других городах. Пока же у бренда «Солярис» 30 официальных представителей по всей стране.

Напомним, серийное производство моделей HS, HC, KRS и KRX, ранее известных как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно, наладили на предприятии «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге в феврале 2024 года. От корейских «исходников» новые машины ничем, кроме шильдиков, не отличаются.