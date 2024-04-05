Автомобили в России дешевеют второй месяц подряд

Вопреки прогнозам, весной 2024 года автомобили на российском рынке начали дешеветь. Причем аналитики отметили тенденцию на снижение стоимости как на новые машины, так и на легковушки с пробегом.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авто.ру Оценка», в марте средняя стоимость нового автомобиля в России снизилась на 2,4% относительно февраля и составила 3,5 млн. рублей. В основном дешевеют китайские машины, а модели японские и южнокорейских марок демонстрируют рост цен. Но нивелировать его отчасти помогли скидки на автомобили 2023 года выпуска.

На вторичном рынке в минувшем месяце средняя цена снизилась на 4,1% — до 2,1 млн. рублей. Преимущественно становятся доступнее бюджетные модели, тогда как на машины премиальных марок цены, напротив, растут.

Если же смотреть по регионам, то сильнее всего новые автомобили подешевели в марте в Оренбурге (-23%), Пермском крае (-16,2%) и Тульской области (-12%), а подержанные — в Дагестане (-13,3%) и Ярославской области (-13%). В плане повышения цен на свеженькие машины отличились Ярославская и Архангельская области (+7%), на легковушки с пробегом — Красноярский край (1%).