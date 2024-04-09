В Россию привезли лимитированный внедорожник Tank 700

В конце 2023 года Tank пообещал расширить модельную линейку бренда на российском рынке за счет новых автомобилей и эксклюзивных версий уже представленных на нашем рынке машин. В их число может войти и Tank 700 Hi4-T, замеченный в Тульской области.

Как выяснили наши коллеги из «Китайских автомобилей», внедорожник Tank 700 в топовом исполнении Hi4-T, обнаруженный на одной из парковой в Тульской области, зарегистрирован на ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» — то есть на местный завод бренда. Учитывая этот факт, можно предположить, что компания в настоящий момент изучает возможность вывода «семисотого» на наш рынок, но официальных подтверждений тому нет.

Напомним, Tank 700 в лимитированной версии Hi4-T (тираж 700 машин) со спортивным обвесом имеет длину 5110 мм, ширину 2122 мм и высоту 1986 мм при колесной базе 3000 мм. В Китае автомобиль оснащается 523-сильной гибридной силовой установкой на основе 3,0-литрового турбомотора V6, электродвигателя и 9-ступенчатой автоматической коробки передач. Батарея на 37,1 кВт⋅ч обеспечивает до 90 км пробега на электротяге, а внедорожный потенциал модели расширяет штатный полный привод и стандартные межколесные блокировки дифференциалов на обеих осях.