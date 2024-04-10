Продажи люксовых автомобилей в России выросли вдвое

Несмотря на массовый исход люксовых автобрендов из нашей страны, продажи роскошных автомобилей в России продолжают расти — по итогам прошлого месяца они увеличились вдвое. Естественно, все машины поставляются по каналам «серого» импорта.

Как сообщает агентство «Автостат», за первый месяц весны было продано 68 новых люксовых автомобилей, а это ровно в два раза больше, чем в марте 2023-го. Самой популярной маркой стала Lamborghini (22 шт.), вместе с которой в топ-3 вошли Rolls-Royce (21 шт.) и Bentley (19 шт.).

Если смотреть по моделям, то лидерство — за итальянским кроссовером Lamborghini Urus (21 шт.). Кроме того, высоким спросом пользуются британские Rolls-Royce Cullinan (14 шт.) и купе Bentley Continental GT (10 шт.)

Отметим, что все перечисленные автопроизводители официально покинули российский рынок в 2022 году из-за санкций и с тех пор свои машины в нашу страну не поставляют.