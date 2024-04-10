Jetour вывел на тесты обновленный X70 Plus, который приедет в Россию

Судя по фотографиям, которые нашли на просторах «поднебесных» социальных сетей наши коллеги из «Китайских автомобилей», Jetour X70 Plus для домашнего рынка получил новую двухуровневую головную оптику, переработанную решетку радиатора и видоизмененный задний бампер. Салон ничем не отличается от интерьера актуальной модели, но не стоит забывать, что на снимках — тестовая машина. То есть внести корректировки еще могут.
Во время анонса новинки в Москве было заявлено, что при длине 4724 мм, ширине 1890 мм, высоте 1720 мм и колесной базе 2720 мм обновленный X70 Plus получит 7-местный салон. Перечень оснащения расширится, и вообще оборудование станет «более технологичным». Но пока, увы, без подробностей.
Что же касается силовых агрегатов, то посвежевший Jetour X70 Plus предложат в трех модификациях. Переднеприводные кроссоверы будут доступны с 1,5-литровым турбомотором и 6-скоростным «роботом» или 1,6-литровым движком и РКП на 7 ступеней. Полноприводный — с мотором на 1,6 литра и 8-диапазонным «автоматом».
Остается лишь добавить, что если все у Jetour пойдет по плану, то российские продажи обновленного X70 Plus начнутся в 2025 году.