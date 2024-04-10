Jetour вывел на тесты обновленный X70 Plus, который приедет в Россию

В марте компания Jetour анонсировала для российского рынка целую россыпь новинок: в их число вошли и те автомобили, что пока не дебютировали даже в Китае — например, обновленный X70 Plus. Впрочем, тестовые испытания посвежевшего кроссовера уже начались.

Судя по фотографиям, которые нашли на просторах «поднебесных» социальных сетей наши коллеги из «Китайских автомобилей», Jetour X70 Plus для домашнего рынка получил новую двухуровневую головную оптику, переработанную решетку радиатора и видоизмененный задний бампер. Салон ничем не отличается от интерьера актуальной модели, но не стоит забывать, что на снимках — тестовая машина. То есть внести корректировки еще могут.

Во время анонса новинки в Москве было заявлено, что при длине 4724 мм, ширине 1890 мм, высоте 1720 мм и колесной базе 2720 мм обновленный X70 Plus получит 7-местный салон. Перечень оснащения расширится, и вообще оборудование станет «более технологичным». Но пока, увы, без подробностей.

Фото: Социальные сети

Что же касается силовых агрегатов, то посвежевший Jetour X70 Plus предложат в трех модификациях. Переднеприводные кроссоверы будут доступны с 1,5-литровым турбомотором и 6-скоростным «роботом» или 1,6-литровым движком и РКП на 7 ступеней. Полноприводный — с мотором на 1,6 литра и 8-диапазонным «автоматом».

Остается лишь добавить, что если все у Jetour пойдет по плану, то российские продажи обновленного X70 Plus начнутся в 2025 году.