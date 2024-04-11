Toyota впервые за 15 лет обновила внедорожник 4Runner

Один из заслуженных ветеранов рынка внедорожников претерпел серьезную модернизацию. Toyota сменила поколение 4Runner и унифицировала его с новым поколением пикапа Tacoma.

Новинка построена на той же платформе TNGA-F, что и пикап, дизайн кузова также выполнен в стиле Tacoma, но при этом имеет характерную черту — опускающееся стекло дверцы багажника, которое на протяжении всей истории было узнаваемым элементом 4Runner.

Фото производителя.

Что касается интерьера, то он полностью повторяет салон пикапа — доступна цифровая панель приборов, современная мультимедиа с онлайн-сервисами, а за доплату даже предложен третий ряд сидений. В оснащение входят электронные ассистенты водителя, помощники вождения по бездорожью и фирменный комплекс активных систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Фото производителя.

Для нового 4Runner доступны бензиновый 2,4-литровый турбомотор i-Force на 282 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Альтернативой является гибридная силовая установка i-Force Max на 331 л. с, дополненная 49-сильным электромотором.

На выбор предложены модификации с задним или полным приводом, блокировками дифференциалов, системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select и понижающей передачей. Предусмотрены различные модификации — TRD Off-Road и TRD Pro, а также экстремальная Trailhunter — отличающиеся внедорожными возможностями и особым декором и кузова, и салона.

Новую Toyota 4Runner будут выпускать в Японии, а продажи в США начнутся осенью 2024 года. Можно рассчитывать на появление внедорожников и на российском рынке по каналам параллельного импорта — модель в нашей стране ценят. Однако сколько за него попросят — не очень ясно: производитель пока не назвал цены.