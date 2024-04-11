GAC может привезти в Россию седан Empow

В 2024-ом марка GAC собирается вывести на российский рынок сразу четыре новые модели, а сейчас появилась информация и о планах китайской компании на год 2025-ый. Фирма рассматривает возможность продаж в нашей стране седана Empow.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», руководство концерна в настоящее время оценивает потенциал автомобиля на отечественном рынке. Если итоги маркетингового исследования окажутся благоприятными, пополнения модельного ряда можно ждать в следующем году.

Напомним, что GAC Empow при длине 4700 мм, ширине 1850 мм и высоте 1432 мм при колесной базе 2736 мм является конкурентом уже представленному в России Changan Uni-V. В Китае седан оснащается 177-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Но также есть флагманское исполнение с 265-сильным 2-литровым двигателем, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и спортивным декором кузова и салона. О том, какой вариант может появиться на нашем рынке, пока данных нет.