GAC привезет в Россию кроссовер GS4 Max

Китайская марка GAC готовит для российского рынка очередную новинку — в течение года в продаже появится кроссовер GS4 Max. А вот анонсированную ранее модель Emkoo придется подождать чуть дольше.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», задержка с созданием полноприводного Emkoo, который должен стать эксклюзивом для России, привела к тому, что фирма решила привезти в нашу страну новый GS4 Max. Автомобили построены на одной платформе, близки по габаритам и имеют выполненный в общем стиле дизайн.

С технической точки зрения перспективная новинка унифицирована с GAC GS3, который будет официально представлен в России 26 апреля. То есть он получит 177-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и исключительно передним приводом. Стоимость автомобиля не названа, поскольку продажи GS4 Max не начались еще даже в Китае.